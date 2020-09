Malore in quota dopo caduta: salvata nella notte escursionista sopra Sant’Anna di Valdieri (Di domenica 20 settembre 2020) Una escursionista ha accusato un Malore in seguito a una caduta al Gias della Vagliotta, sopra Sant’Anna di Valdieri (Cuneo). A dare l’allarme un malgaro, conoscente dell’escursionista. La donna e’ stata tratta in salvo nella notte. Raggiunta dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, partite a piedi, l’infortunata e’ stata accompagnata a valle. L’intervento e’ proseguito fino all’1 di questa mattina.L'articolo Malore in quota dopo caduta: salvata nella notte escursionista sopra Sant’Anna di Valdieri ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Unaha accusato unin seguito a unaal Gias della Vagliotta,Sant’Anna di(Cuneo). A dare l’allarme un malgaro, conoscente dell’. La donna e’ stata tratta in salvo. Raggiunta dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, partite a piedi, l’infortunata e’ stata accompagnata a valle. L’intervento e’ proseguito fino all’1 di questa mattina.L'articoloinSant’Anna di...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Cuneo, malore in quota dopo caduta: salvata escursionista - SkyTG24 : Cuneo, malore in quota dopo caduta: salvata escursionista - AmoBergamo : #Bergamo Malore in quota a Valgoglio, muore 48enne bergamasco - ValserianaNews : Malore in quota a Valgoglio, muore 48enne bergamasco - Valseriana News -

Ultime Notizie dalla rete : Malore quota Malore in quota, salvata escursionista Agenzia ANSA Malore in quota, salvata escursionista

Una escursionista è stata tratta in salvo nella notte al Gias della Vagliotta, sopra Sant'Anna di Valdieri (Cuneo). L'intervento è proseguito fino all'1 di questa mattina. A dare l'allarme un malgaro, ...

Il quinto in 5 giorni

È un bollettino di guerra: cinque cercatori di funghi morti in cinque giorni, a cui si aggiunge un uomo in serie condizioni. Tra infortuni e malori. Gli incidenti in montagna gravissimi, addirittura f ...

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Russia: attacco chimico a sede Navalny, malore per 3

Ultime notizie, ultim’ora oggi Russia: Navalny, attacco chimico alla sede del movimento anti-Putin in Siberia. Malore per 3 volontari (8 settembre 2020) Il blogger e oppositore di Vladimir Putin è usc ...

Una escursionista è stata tratta in salvo nella notte al Gias della Vagliotta, sopra Sant'Anna di Valdieri (Cuneo). L'intervento è proseguito fino all'1 di questa mattina. A dare l'allarme un malgaro, ...È un bollettino di guerra: cinque cercatori di funghi morti in cinque giorni, a cui si aggiunge un uomo in serie condizioni. Tra infortuni e malori. Gli incidenti in montagna gravissimi, addirittura f ...Ultime notizie, ultim’ora oggi Russia: Navalny, attacco chimico alla sede del movimento anti-Putin in Siberia. Malore per 3 volontari (8 settembre 2020) Il blogger e oppositore di Vladimir Putin è usc ...