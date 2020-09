Jim Carrey disegna Donald Trump nudo: "Nulla di più mortale di un uomo insicuro" (Di domenica 20 settembre 2020) Jim Carrey ha ritratto Donald Trump nudo, scrivendo nella vignetta che non c'è Nulla di più mortale di un uomo insicuro e paragonando i suoi attributi ad Hiroshima e Nagasaki. In una nuova vignetta firmata da Jim Carrey vediamo Donald Trump nudo, accompagnato da una didascalia che sottolinea la sua negligenza nella gestione dell'emergenza Covid-19, con due riferimenti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, "Fat man" e "Little boy". Nelle scorse ore Jim Carrey ha condiviso sui social una sua vignetta che ritrae Donald Trump nudo, affiancato da una scritta polemica e provocatoria, volta a ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 settembre 2020) Jimha ritratto, scrivendo nella vignetta che non c'èdidi une paragonando i suoi attributi ad Hiroshima e Nagasaki. In una nuova vignetta firmata da Jimvediamo, accompagnato da una didascalia che sottolinea la sua negligenza nella gestione dell'emergenza Covid-19, con due riferimenti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, "Fat man" e "Little boy". Nelle scorse ore Jimha condiviso sui social una sua vignetta che ritrae, affiancato da una scritta polemica e provocatoria, volta a ...

Che Donald Trump non incontri le simpatie di Jim Carrey non è un mistero: la star di The Truman Show, come d'altronde tanti altri suoi colleghi, non ha mai nascosto il suo pensiero sull'attuale presid ...

La seconda stagione conferma punti di forza e limiti della serie tv in cui Jim Carrey, autentico mattatore e poliedrico esibizionista, interpreta il conduttore di un programma per bambini «I palloncin ...

