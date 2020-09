Incendio in impianto rifiuti ad Aviano: “Finestre chiuse e stop al consumo di frutta e ortaggi” (Di domenica 20 settembre 2020) La Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato ai Comuni di Aviano, Roveredo e San Quirino le misure da inserire nelle rispettive ordinanze a seguito dell’Incendio accaduto alla Snua di Aviano (Pordenone). La Regione ha richiesto di mantenere in maniera precauzionale le misure finché non sia nota la composizione delle polveri. Sarà l’Agenzia regionale per protezione dell’ambiente (Arpa) a definirne il raggio di applicazione. Le linee indicate dalla Direzione Salute richiedono di tenere chiusi gli infissi esterni e uscire di casa per l’effettiva necessità; di sospendere la raccolta e il relativo consumo di frutta e ortaggi, come pure il prelievo idrico a fine irriguo da pozzi e vasche non protetti; di non consumare uova e carne di pollame allevati in ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) La Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato ai Comuni di, Roveredo e San Quirino le misure da inserire nelle rispettive ordinanze a seguito dell’accaduto alla Snua di(Pordenone). La Regione ha richiesto di mantenere in maniera precauzionale le misure finché non sia nota la composizione delle polveri. Sarà l’Agenzia regionale per protezione dell’ambiente (Arpa) a definirne il raggio di applicazione. Le linee indicate dalla Direzione Salute richiedono di tenere chiusi gli infissi esterni e uscire di casa per l’effettiva necessità; di sospendere la raccolta e il relativodie ortaggi, come pure il prelievo idrico a fine irriguo da pozzi e vasche non protetti; di non consumare uova e carne di pollame allevati in ...

emergenzavvf : #Aviano (PN) #20settembre 16:00, #incendio impianto compostaggio rifiuti: continuano le operazioni di spegnimento d… - Ansa_Fvg : Incendio in impianto rifiuti Fvg,indici aria oltre normalità. In 3 comuni no frutta e ortaggi, finestre chiuse e bi… - Emergenza24 : RT @ARPAFVG: Incendio #SNUA #Aviano. Sono già ripresi questa mattina i controlli ambientali @ARPAFVG nei pressi dell'incendio. Prelevate 4… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: #Aviano (PN) #20settembre 16:00, #incendio impianto compostaggio rifiuti: continuano le operazioni di spegnimento da part… - lucamarchesi9 : RT @ARPAFVG: Incendio #SNUA #Aviano. Sono già ripresi questa mattina i controlli ambientali @ARPAFVG nei pressi dell'incendio. Prelevate 4… -