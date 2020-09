Il nostro vero problema è il bicameralismo perfetto | che con questa riforma peggiorerebbe

Leggi su linkiesta

(Di domenica 20 settembre 2020) Il taglio dei parlamentari (che non mi vede in assoluto contrario) deve essere la conseguenza di una, non Lain sé. Perché fare unasu un principio matematico e condita dalla stucchevole litania sui risparmi (per altro risibili, si tratta del costo di un caffè all’anno per ogni italiano) soddisfa le spinte populiste e demagogiche di chi la propone ma non migliora in nulla i problemi di inefficienza dell’azione legislativa. Se la cultura che sottiene un certore è quella dell’uno vale uno, del tagliare i costi della democrazia, non della politica, allora non c’è da stupirsi che domani qualcuno possa dire che la sanità costa troppo e decida di chiudere ospedali o ridurre medici, oppure che sia la sicurezza a costare troppo ...