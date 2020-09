Covid | numeri in leggero calo | 1 587 nuovi casi e 15 morti

(Di domenica 20 settembre 2020) Lievedel numero dei contagi per ilin Italia: nelle ultime 24 ore sono 1.587 ia fronte dei 1.638 del giorno precedente. Scende anche il numero dei decessi, 15 nell'ultimo giorno, ...

Lieve calo del numero dei contagi per il Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono 1.587 i casi a fronte dei 1.638 del giorno precedente. Scende anche il numero dei decessi, 15 nell'ultimo giorno, dop ...Nessun nuovo caso di covid19 a Civitavecchia che rimane stabile a 21 positivi attuali. Nel comprensorio, però, i numeri continuano a salire. La Regione Lazio ha comunicato un totale di 10 casi nel ter ...In Calabria ad oggi sono stati effettuati 183.581 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.832 (+22 rispetto a ieri), quelle negative sono 181.749. Territorialmente, i casi positiv ...