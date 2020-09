Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 MILANO-NAPOLI SEGNALATO FUMO PER INCENDIO TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD E IL NODO CON LA A24TERAMO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLATERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; IN ENTRATA VERSOTRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL CENTRO; IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA ...