Uomini e donne, ex tronista shock su Ig: sta ca**ata della mascherina…E’ bufera (Di sabato 19 settembre 2020) Dichiarazioni shock da un ex tronista di Uomini e donne : “ sta ca**ata della mascherina , mettetevela in quel posto…” Luca Dorigo, quarant’enne di Iesolo è diventato famoso per aver partecipato ad Uomini e donne. Non una, non due, ma ben tre volte. Ma non è bastato questo a far trovare al giovane e ragazzo l’amore della sua vita. Siparietti orgiastici e querelle con personaggi della tv (ricordiamo in particolare quello con l’ex fidanzata Georgette Polizzi) lo hanno portato ad ottenere spesso un posto d’onore sulle riviste dei giornali . Si è reso noto per la sua popolarità dei social ma anche per aver ottenuto un ruolo di successo in tv. Il ... Leggi su controcopertina (Di sabato 19 settembre 2020) Dichiarazionida un exdi: “ stamascherina , mettetevela in quel posto…” Luca Dorigo, quarant’enne di Iesolo è diventato famoso per aver partecipato ad. Non una, non due, ma ben tre volte. Ma non è bastato questo a far trovare al giovane e ragazzo l’amoresua vita. Siparietti orgiastici e querelle con personaggitv (ricordiamo in particolare quello con l’ex fidanzata Georgette Polizzi) lo hanno portato ad ottenere spesso un posto d’onore sulle riviste dei giornali . Si è reso noto per la sua popolarità dei social ma anche per aver ottenuto un ruolo di successo in tv. Il ...

