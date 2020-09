Qualifiche MotoGP GP Emilia Romagna 2020, altra pole di Vinales (Di sabato 19 settembre 2020) Si sono da poco concluse le Qualifiche MotoGP del GP di Emilia Romagna, valevoli per decidere la griglia di partenza del settimo appuntamento stagionale della classe regina. Le FP3 hanno decretato i dieci tempi combinati che accedono direttamente alla Q2, da cui sono esclusi nomi importanti come Miller, Dovizioso e Rins. Saranno loro i favoriti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili in Q2 nel corso della Q1. Attenzione anche a Zarco. Ecco i piloti che accedono direttamente alla Q2. Aq questi nove si aggiunge Danilo Petrucci, 10° – Photo credit: Twitter Page MotoGPJack Miller e Andrea Dovizioso accedono alla Q2 Inizia la settima qualifica stagionale della MotoGP, nuovamente sul tracciato di Misano. I piloti scendono in pista dotati di gomme dure o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Si sono da poco concluse ledel GP di, valevoli per decidere la griglia di partenza del settimo appuntamento stagionale della classe regina. Le FP3 hanno decretato i dieci tempi combinati che accedono direttamente alla Q2, da cui sono esclusi nomi importanti come Miller, Dovizioso e Rins. Saranno loro i favoriti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili in Q2 nel corso della Q1. Attenzione anche a Zarco. Ecco i piloti che accedono direttamente alla Q2. Aq questi nove si aggiunge Danilo Petrucci, 10° – Photo credit: Twitter PageJack Miller e Andrea Dovizioso accedono alla Q2 Inizia la settima qualifica stagionale della, nuovamente sul tracciato di Misano. I piloti scendono in pista dotati di gomme dure o ...

