Problema acqua al Rione Libertà, la nota del Movimento 5 stelle (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Movimento 5 stelle, con pec del 18 settembre scorso indirizzata al Sindaco e per conoscenza al Prefetto e al Direttore dell’ASL, ha chiesto di essere messo a conoscenza ad horas della documentazione attestante i valori delle sostanze contaminanti alla base dell’ordinanza sindacale prot. n. 89835 del 18/9/2020, che ha sospeso l’utilizzo ai fini potabili dell’acqua distribuita da GESESA nel lato destro di Via Napoli al Rione Libertà. Il Movimento 5 stelle, una volta visionati i richiesti atti ufficiali, prenderà in considerazione la richiesta di convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale, al fine di discutere, in particolare, circa gli eventuali ritardi e incauti comportamenti da parte delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl, con pec del 18 settembre scorso indirizzata al Sindaco e per conoscenza al Prefetto e al Direttore dell’ASL, ha chiesto di essere messo a conoscenza ad horas della documentazione attestante i valori delle sostanze contaminanti alla base dell’ordinanza sindacale prot. n. 89835 del 18/9/2020, che ha sospeso l’utilizzo ai fini potabili dell’distribuita da GESESA nel lato destro di Via Napoli alLibertà. Il, una volta visionati i richiesti atti ufficiali, prenderà in considerazione la richiesta di convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale, al fine di discutere, in particolare, circa gli eventuali ritardi e incauti comportamenti da parte delle ...

Federic27139065 : @MoscardiPaolo @EuroMasochismo Credo che l’acqua stia cominciando ad essere un vero problema - SteGabri : @DomenicoMarini5 @luciottanta2 @FabRavezzani Si ma ora non lo puoi fare.. xké ti costerebbe almeno 80 mln da dare a… - Oniduag : @mariateresacip @opissochiara1 Forse si, ma io sono abituato a guardare e capire il problema, elettrico.idraulico.m… - Memix1968 : @FrancescoLaddom @MarzianoAnsioso Sarri non mi piaceva, ma è innegabile che il vero problema è Paratici che non riu… - jmorat : RT @rinnovabiliit: #Serbia, tra ambizioni europee e# inquinamento delle acque. Ogni anno #Belgrado sversa nei fiumi l’equivalente di 60mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Problema acqua Il gruppo "Uniti per Cervo" sull'ultimo consiglio comunale: «Problema acqua potabile latente da oltre 25 anni Riviera24 Calice Ligure: il Comune segnala possibili carenze idriche

Il problema dovrebbe essere risolto nel giro di poche ore. Si invita la cittadinanza a utilizzare l'acqua con grande attenzione Annuncia il Comune di Calice Ligure: "A causa di un repentino abbassamen ...

Corigliano senz’acqua, Comune: problema dovrebbe risolversi nel pomeriggio

Il malfunzionamento di una valvola che ha determinato la dispersione dell’acqua, ha causato una carenza idrica che da questa mattina (sabato 19) sta interessando la parte alta e bassa del centro stori ...

Sei trucchi per triplicare la velocità della connessione internet

Connessione lenta? Ecco come moltiplicare per 3 la velocità della connessione internet, scopri 6 semplici trucchi. Viviamo una vita frenetica piena di impegni e siamo connessi sempre ed ovunque indipe ...

Il problema dovrebbe essere risolto nel giro di poche ore. Si invita la cittadinanza a utilizzare l'acqua con grande attenzione Annuncia il Comune di Calice Ligure: "A causa di un repentino abbassamen ...Il malfunzionamento di una valvola che ha determinato la dispersione dell’acqua, ha causato una carenza idrica che da questa mattina (sabato 19) sta interessando la parte alta e bassa del centro stori ...Connessione lenta? Ecco come moltiplicare per 3 la velocità della connessione internet, scopri 6 semplici trucchi. Viviamo una vita frenetica piena di impegni e siamo connessi sempre ed ovunque indipe ...