Piazza di Siena | presentata l’edizione 2021

«Capolavori impareggiabili quanto il David di Donatello». Così Peter Hamilton Raven, uno dei massimi botanici viventi, ha definito qualche anno fa gli undici platani piantati quattro secoli fa dal cardinale Scipione Borghese e tuttora viventi nella Valle dei Platani, che separa Piazza di Siena dalla Galleria Borghese. Al riguardo, il Coni, d'intesa con l'Assessorato all'Ambiente di Roma Capitale e con gli Amici di Villa Borghese, ha varato un progetto di cura, conservazione e manutenzione i queste piante monumentali, rese vulnerabili dal tempo e da alcuni scavi che negli anni passati hanno modificato l'assetto idrogeologico del sito. Se ne è parlato questa mattina nel corso della presentazione della edizione 2021 di Piazza di Siena, fissata dal 27 al 30 ...

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il Covid non ferma Piazza di Siena, anzi la rilancia. Con l'evento 'non-evento' di oggi nello storico ovale di Villa Borghese, la serie di esibizioni a cavallo nel pomeriggio s ...

