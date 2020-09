Pensione a 61 anni, tutte le misure che la permettono (Di sabato 19 settembre 2020) Quale sono le possibilità di poter accedere alla Pensione a 61 anni? Abbiamo già affrontato l’argomento analizzando quali sono le possibilità di pensionamento da 56 a 59 anni, in questo articolo esamineremo le misure che permettono il pensionamento a chi ha compiuto i 61 anni. Pensione a 61 anni Anche se non esiste nessuna misura previdenziale che preveda tra i requisiti di accesso il compimento dei 61 anni, ci sono diverse misure che, in ogni caso, a questa età permettono di accedere alla quiescenza. Vediamo quali sono. Intanto possono accedere alla Pensione tutte le donne che hanno maturato almeno 35 anni ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 19 settembre 2020) Quale sono le possibilità di poter accedere allaa 61? Abbiamo già affrontato l’argomento analizzando quali sono le possibilità di pensionamento da 56 a 59, in questo articolo esamineremo lecheil pensionamento a chi ha compiuto i 61a 61Anche se non esiste nessuna misura previdenziale che preveda tra i requisiti di accesso il compimento dei 61, ci sono diverseche, in ogni caso, a questa etàdi accedere alla quiescenza. Vediamo quali sono. Intanto possono accedere allale donne che hanno maturato almeno 35...

