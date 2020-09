Nero a metà 2 raddoppia: in onda anche il lunedì per una settimana (Di sabato 19 settembre 2020) Raiuno punta doppio su Nero a metà 2, almeno per una settimana. All'appuntamento classico del giovedì sera con la seconda stagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, infatti, se ne aggiungerà uno il lunedì sera. Per la precisione il 28 settembre 2020 andrà in onda il quarto appuntamento con la serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix, con gli episodi "Quanto è difficile cambiare" ed "Un gioco pericoloso".Tre giorno dopo, il 1° ottobre, la fiction tornerà in onda nella sua solita collocazione del giovedì, con un'altra prima serata, la quinta, composta dagli episodi "Promesse" e "L'amore e le sue conseguenze". Va da sé, quindi, che la conclusione della seconda ... Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) Raiuno punta doppio sua metà 2, almeno per una. All'appuntamento classico del giovedì sera con la secstagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, infatti, se ne aggiungerà uno il lunedì sera. Per la precisione il 28 settembre 2020 andrà inil quarto appuntamento con la serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix, con gli episodi "Quanto è difficile cambiare" ed "Un gioco pericoloso".Tre giorno dopo, il 1° ottobre, la fiction tornerà innella sua solita collocazione del giovedì, con un'altra prima serata, la quinta, composta dagli episodi "Promesse" e "L'amore e le sue conseguenze". Va da sé, quindi, che la conclusione della sec...

toysblogit : Nero a metà 2 raddoppia: in onda anche il lunedì per una settimana - nero_a_meta : Quando andavamo a scuola noi, il problema erano le mamme zoccole. Siamo invecchiati, chest è. - nero_a_meta : RT @MaxxGhe: Grazie. Ma ho fatto da me la scelta anni fa... oramai per il nazareno è tardi. - lovefilterpjm : neanche due minuti di live in cui per metà tempo lo schermo è nero MA CHE È LMAO - G_bill8 : @ggargiulo3 @fabriziobarca 3,7 milioni lavoratori in nero in Italia stima l'Istat é ragionevole pensare che molti… -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera