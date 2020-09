Monopattini senza regole e salgono anche gli incidenti

TeixidoMarc : RT @homersimo: Da senza mani a senza denti è un attimo . #monopattini - quaranta_vito : RT @homersimo: Da senza mani a senza denti è un attimo . #monopattini - Mat14_05 : RT @homersimo: Da senza mani a senza denti è un attimo . #monopattini - homersimo : Da senza mani a senza denti è un attimo . #monopattini - Mirella33825236 : RT @PpVBMV: @Ingestibile79 @ZioKlint Era ovvio che succedesse questo. Com’era ovvio che accadesse quanto sta avvenendo con quella porcheria… -

Più di 150 incidenti in tre mesi e mezzo, con un’impennata di casi nella prima metà di settembre. Il numero degli scontri che hanno visto coinvolti monopattini elettrici è salito ulteriormente ieri co ...L’uso sconsiderato dei monopattini nella grandi e anche piccole città sta diventando un vero pericolo per l’incolumità dei cittadini. A Milano in particolare c’è stato un balzo percentuale degli incid ...Spostarsi in città non è mai semplice: vivere in un grande agglomerato urbano rappresenta, infatti, un incognita che si manifesta sia nel traffico che nei parcheggi. Ammesso che non si sia abituati a ...