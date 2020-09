Bologna, Di Vaio: «Milan? Partita difficile, è un avversario top team» (Di sabato 19 settembre 2020) Il dirigente del Bologna, Marco Di Vaio, ha analizzato la sfida di campionato contro il Milan ai microfoni di Sky Sport Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha analizzato la sfida di campionato contro il Milan ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: Milan – «Ci aspetta una Partita difficile, l’avversario è un top team come peraltro abbiamo visto poco tempo fa a Milano sul finire dello scorso campionato. L’altra sera in Coppa il Milan si è confermato ancora in crescita dal punto di vista fisico e dell’autostima, ma noi giocheremo a viso aperto provando a mettere in campo le nostre doti». GIOVANI – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Il dirigente del, Marco Di, ha analizzato la sfida di campionato contro ilai microfoni di Sky Sport Marco Di, dirigente del, ha analizzato la sfida di campionato contro ilai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:– «Ci aspetta una, l’è un topcome peraltro abbiamo visto poco tempo fa ao sul finire dello scorso campionato. L’altra sera in Coppa ilsi è confermato ancora in crescita dal punto di vista fisico e dell’autostima, ma noi giocheremo a viso aperto provando a mettere in campo le nostre doti». GIOVANI – ...

sportli26181512 : Bologna, Di Vaio: 'Col Milan gara difficile, è un top team': Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Marco Di Vaio… - zazoomblog : Bologna Di Vaio sull’esordio col Milan: “Giochiamo contro un top team” - #Bologna #sull’esordio #Milan: - sportface2016 : #DiVaio sull'esordio con il #Milan in #SerieA - bologna_sport : Di vaio: “Il Mila si è dimostrato in crescita ma noi giocheremo a viso aperto” - BetterCallCris : @YvanGoSlow24 Nella lista c'è anche lo 0-3 in casa col Bologna in cui Ranocchia trasformò un innocuo lancio lungo i… -