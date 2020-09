X Factor è tornato e l’ha fatto in mutande (Di venerdì 18 settembre 2020) X Factor sembra essere in procinto di rialzarsi. Non è detto che ce la farà. Ma lo vuole. Dopo un’edizione del tutto dimenticabile, il talent di SkyUno riparte nonostante il distanziamento dovuto dal Covid e dallo scarso interesse registrato dal pubblico pagante lo scorso anno. Una missione, un tentativo di racconto iperbolico che, al netto delle circostanze post-pandemiche, potrebbe risultare uno dei più grandi fail o qualcosa che si innesta tra i maggiori successi della rete. Di sicuro, per il momento, appare come una scommessa. In mutande. «Fail again, fail better» scriveva Samuel Beckett in “Worstward Ho” nel 1983. «Questo tizio, però, stona che manco una capra» rumoreggiano su Twitter durante la prima puntata del talent di Sky, andata in onda giovedì 17 settembre ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 settembre 2020) Xsembra essere in procinto di rialzarsi. Non è detto che ce la farà. Ma lo vuole. Dopo un’edizione del tutto dimenticabile, il talent di SkyUno riparte nonostante il distanziamento dovuto dal Covid e dallo scarso interesse registrato dal pubblico pagante lo scorso anno. Una missione, un tentativo di racconto iperbolico che, al netto delle circostanze post-pandemiche, potrebbe risultare uno dei più grandi fail o qualcosa che si innesta tra i maggiori successi della rete. Di sicuro, per il momento, appare come una scommessa. In. «Fail again, fail better» scriveva Samuel Beckett in “Worstward Ho” nel 1983. «Questo tizio, però, stona che manco una capra» rumoreggiano su Twitter durante la prima puntata del talent di Sky, andata in onda giovedì 17 settembre ...

