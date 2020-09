Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 18 settembre: lite in studio, cavaliere nel caos (Di venerdì 18 settembre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne La settimana di Uomini e Donne vsra per concludersi. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento. Dopo essersi occoputati principalmente del Trono classico, più tardi si parlerà molto di uno storico protagonista del parterre senior, ovvero Armando Incarnato. Quest’ultimo sarà attaccato dalla Cipollari a causa della chiusura della sua frequentazione. Mentre la tronista Sophie è molto colpita da corteggiatore Facundo. Cos’altro accadrà nel popolare dating show di Maria De Filippi? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Armando Incarnato ai ferri corti con Tina Cipollari oggi pomeriggio su Canale 5 ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 18 settembre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale diLa settimana divsra per concludersi. Infatti,pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento. Dopo essersi occoputati principalmente del Trono classico, più tardi si parlerà molto di uno storico protagonista del parterre senior, ovvero Armando Incarnato. Quest’ultimo sarà attaccato dalla Cipollari a causa della chiusura della sua frequentazione. Mentre la tronista Sophie è molto colpita da corteggiatore Facundo. Cos’altro accadrà nel popolare dating show di Maria De Filippi? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Armando Incarnato ai ferri corti con Tina Cipollaripomeriggio su Canale 5 ...

