Suburra 3: la data di uscita e un video di fuoco per la serie Netflix (Di venerdì 18 settembre 2020) Svelata la data di uscita di Suburra 3 su Netflix con un video speciale che introduce alla terza stagione della serie con Alessandro Borghi. Suburra 3 ha finalmente una data di uscita: il 30 ottobre 2020 la terza stagione della serie italiana arriverà su Netflix, anticipata da un video di fuoco che è stato appena condiviso sui social della popolare piattaforma streaming. "Ora sì che ti ho tolto tutto. Sei solo, Aureliano." - quattro personaggi - tra cui i due protagonisti, Aureliano e Spadino (Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara) si confrontano davanti ad un fuoco che brucia. "Ti puoi prendere tutti i terreni che ti pare. Fino a ...

