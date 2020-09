Sassuolo – Cagliari – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 18 settembre 2020) Sassuolo – Cagliari è una delle partite della 1° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari, domenica 20 settembre 2020 alle ore 18.00. La sfida mette di fronte il nuovo tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, contro la squadra che gli ha dato tante soddisfazioni in passato e che lo ha portato ai vertici del calcio italiano, consentendogli poi di approdare alla Roma. Le formazioni si ritrovano chiaramente rinnovate negli schemi e negli uomini. Sassuolo – Cagliari – Probabili formazioni Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020)è una delle partite della 1° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo Stadio Sardegna Arena di, domenica 20 settembre 2020 alle ore 18.00. La sfida mette di fronte il nuovo tecnico del, Eusebio Di Francesco, contro la squadra che gli ha dato tante soddisfazioni in passato e che lo ha portato ai vertici del calcio italiano, consentendogli poi di approdare alla Roma. Lesi ritrovano chiaramente rinnovate negli schemi e negli uomini.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; ...

SassuoloUS : #Calciomercato ?? Ufficiale il ritorno di Filippo #Romagna in neroverde! Al Cagliari ceduto Alessandro Tripaldelli.… - infoitsport : Le probabili formazioni di Sassuolo-Cagliari: Kyriakopoulos o Rogerio sulla corsia sinistra - decibet : Sassuolo - Cagliari: Home @ 1.99 +2.63% 20th Sep 13:00 GMT - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Si accende il mercato dei difensori centrali: il #Torino in pressing per #Ferrari (#Sassuolo chiede €12M per cederlo), ment… - kolportiroas : Serie A 1.Inter 2.Juventus 3.Lazio 4.Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Cagliari Le probabili formazioni di Sassuolo-Cagliari: pronto l'esordio di Marin da titolare TUTTO mercato WEB Serie A calcio: orari prima giornata, tv, programma, streaming Dazn e Sky

Dopo poco più di un mese, per la Serie A di calcio è già tempo di ripartire, con il massimo campionato del Bel Paese che prenderà il via questo fine settimana, iniziando da domani (sabato 19 settembre ...

Ieri seduta di lavoro dedicata alla tattica Oggi l’amichevole con l’Olbia ad Assemini

Un concentrato e un ripasso delle lezioni precedenti. Anche perché il test della verità è alle porte con il Cagliari impegnato domenica a Reggio Emilia col Sassuolo per l’esordio in campionato.... Un ...

Calciomercato Spezia, occhio sui gioiellini Nicolussi e Vignato

Mauro Meluso è già in modalità “full-immersion”: il nuovo direttore dello Spezia sarà protagonista di un’autentica corsa contro il tempo per fornire ad Italiano una rosa in grado di lottare per la sal ...

Dopo poco più di un mese, per la Serie A di calcio è già tempo di ripartire, con il massimo campionato del Bel Paese che prenderà il via questo fine settimana, iniziando da domani (sabato 19 settembre ...Un concentrato e un ripasso delle lezioni precedenti. Anche perché il test della verità è alle porte con il Cagliari impegnato domenica a Reggio Emilia col Sassuolo per l’esordio in campionato.... Un ...Mauro Meluso è già in modalità “full-immersion”: il nuovo direttore dello Spezia sarà protagonista di un’autentica corsa contro il tempo per fornire ad Italiano una rosa in grado di lottare per la sal ...