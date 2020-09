Regionali, l’Antimafia: “Sono 13 i candidati impresentabili” (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Sono tredici i candidati ‘impresentabili’ che saranno nelle liste delle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre. Sono stati individuati dalla commissione Antimafia. Questi candidati sono tra i 15 candidati segnalati dalla Direzione nazionale antimafia e dell’Antiterrorismo. Nove sono nelle liste della Campania, tre in quelle della Puglia, uno in Valle d’Aosta (Augusto Arduino Rollandin, “Puor L’Autonomie – Per l’Autonomie”) . “La funzione di controllo” sulle liste, ha spiegato il presidente Nicola Morra, “riguarda sia la disciplina recata dal decreto legislativo numero 235 del 2012, la cosiddetta legge Severino, che il codice di autoregolamentazione cui la stessa rinvia”.IN CAMPANIA 9 IMPRESENTABILI, 5 CON DE LUCA CLICCA QUIIN PUGLIA 3 IMPRESENTABILI: 2 CON EMILIANO Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Sono tredici i candidati ‘impresentabili’ che saranno nelle liste delle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre. Sono stati individuati dalla commissione Antimafia. Questi candidati sono tra i 15 candidati segnalati dalla Direzione nazionale antimafia e dell’Antiterrorismo. Nove sono nelle liste della Campania, tre in quelle della Puglia, uno in Valle d’Aosta (Augusto Arduino Rollandin, “Puor L’Autonomie – Per l’Autonomie”) . “La funzione di controllo” sulle liste, ha spiegato il presidente Nicola Morra, “riguarda sia la disciplina recata dal decreto legislativo numero 235 del 2012, la cosiddetta legge Severino, che il codice di autoregolamentazione cui la stessa rinvia”.IN CAMPANIA 9 IMPRESENTABILI, 5 CON DE LUCA CLICCA QUIIN PUGLIA 3 IMPRESENTABILI: 2 CON EMILIANO

repubblica : Regionali, 13 i candidati impresentabili per l'Antimafia. Problemi soprattutto in Puglia e Campania (5 con De Luca)… - TizianaFerrario : Perché i partiti non sono più cristallini nella selezione dei loro candidati? Alle Regionali, 13 sono impresentabi… - GiogioMariani : RT @TizianaFerrario: Perché i partiti non sono più cristallini nella selezione dei loro candidati? Alle Regionali, 13 sono impresentabili… - m_spagna : RT @ElioLannutti: Regionali, gli impresentabili per l’Antimafia: “Nove in Campania, 3 In Puglia è uno in Valled’Aosta”. Liste ‘pulite’ in… - pborghilivorno : #politicadacambiare Regionali, 13 i candidati impresentabili per l'Antimafia. Problemi soprattutto in Puglia e Camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali l’Antimafia Elezioni, Valle d’Aosta: l’ombra del voto sulla mini-Regione Corriere della Sera