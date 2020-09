Regionali | Berlusconi | “Vinceremo nella Toscana rossa e in tutta Italia”

(Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – “Per la prima volta nella storia una regione rossa come la Toscana conoscerà il cambiamento e sarà guidata da Susanna Ceccardi, una donna di grandi qualità”. Così Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con la piazza di Firenze.

Da Arcore dove continuo l’isolamento domiciliare causa Covid, Silvio Berlusconi interviene telefonicamente al comizio del centrodestra a Firenze per la chiusura della campagna elettorale per le ...Telefonata di Silvio Berlusconi alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Firenze. "Se questa terribile e subdola malattia non me lo avesse vietato, sarei con voi, c ..."Cara Giorgia, caro Matteo, caro Antonio, questa nostra coalizione, sempre fortemente unita, domenica e lunedì, ne sono sicuro, vincerà in tutta Italia". Da Arcore, dove continuo l'isolamento domicili ...