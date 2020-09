“Non la saluto più!”. Antonella Elia è una furia con l’ex gieffina. Quel brutto gesto non l’ha mandato giù (Di venerdì 18 settembre 2020) Antonella Elia è protagonista della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in veste di opinionista insieme a Pupo. Nella scorsa edizione del reality show è stata però concorrente ed ha avuto come coinquilina la conduttrice televisiva Adriana Volpe. E stando alle sue dichiarazioni tra le due non ci sono stati assolutamente buoni rapporti, anche se in passato ci sono stati dei riavvicinamenti. Per capire com’è la situazione attuale Antonella è stata intervistata da ‘Casa Chi’. Alla trasmissione web ha ammesso che è decisamente molto offesa perché la Volpe non l’avrebbe contattata e non le avrebbe dunque augurato l’in bocca al lupo prima di questa sua nuova avventura professionale. Tenuto conto di questo suo gesto poco carino, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 settembre 2020)è protagonista della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ in veste di opinionista insieme a Pupo. Nella scorsa edizione del reality show è stata però concorrente ed ha avuto come coinquilina la conduttrice televisiva Adriana Volpe. E stando alle sue dichiarazioni tra le due non ci sono stati assolutamente buoni rapporti, anche se in passato ci sono stati dei riavvicinamenti. Per capire com’è la situazione attualeè stata intervistata da ‘Casa Chi’. Alla trasmissione web ha ammesso che è decisamente molto offesa perché la Volpe non l’avrebbe contattata e non le avrebbe dunque augurato l’in bocca al lupo prima di questa sua nuova avventura professionale. Tenuto conto di questo suopoco carino, la ...

