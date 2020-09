Napoli | aggredita nella metro Università e inseguita da uomo nudo

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ha vista e ha deciso che la voleva. Un 27enne della Costa d’Avorio ieri pomeriggio ha importunato e aggredito una ragazza all’interno della stazione di piazza Bovio della Linea 1 dellapolitana. La donna è riuscita a scappare e correva con gli abiti strappati e in forte stato di agitazione fuggendo dal 27enne denudato, scappando da quell’che ha deciso di abusare di lei senza il suo permesso. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marchese Campodisola hanno visto la donna visibilmente scossa e impauritadal ragazzo e sono immediatamente intervenuti. I poliziotti, con il supporto delle volanti dei Commissariati Vicaria-Mercato e ...

