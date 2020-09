Kean Juventus, possibile scambio a sorpresa: sul piatto un difensore (Di venerdì 18 settembre 2020) Kean Juventus – Dopo aver messo le mani su Edin Dzeko, Fabio Paratici non si ferma ed è alla ricerca di un ulteriore tassello con il quale rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Uno dei profili maggiormente accostati al club bianconero risponde al nome di Moise Kean, per quello che potrebbe configurarsi alla stregua di un graditissimo ritorno. L’Everton valuta il proprio attaccante circa 30 milioni di euro: una cifra che dalle parti di Corso Galileo Ferraris non avrebbero assolutamente intenzione di spendere. Kean Juventus, possibile scambio Paratici si è visto respingere un’offerta che prevedeva un prestito con obbligo di riscatto, anche se nelle prossime ore il dirigente bianconero starebbe meditando di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 settembre 2020)– Dopo aver messo le mani su Edin Dzeko, Fabio Paratici non si ferma ed è alla ricerca di un ulteriore tassello con il quale rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Uno dei profili maggiormente accostati al club bianconero risponde al nome di Moise, per quello che potrebbe configurarsi alla stregua di un graditissimo ritorno. L’Everton valuta il proprio attaccante circa 30 milioni di euro: una cifra che dalle parti di Corso Galileo Ferraris non avrebbero assolutamente intenzione di spendere.Paratici si è visto respingere un’offerta che prevedeva un prestito con obbligo di riscatto, anche se nelle prossime ore il dirigente bianconero starebbe meditando di ...

