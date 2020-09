Germania, paura del Covid e distanza in campo: un match finisce 37-0 (Di venerdì 18 settembre 2020) Le due squadre probabilmente passeranno alla storia non per gli impegni affrontati, ma per il risultato: 37-0, una sonora sconfitta arrivata per paura del Covid-19. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) Le due squadre probabilmente passeranno alla storia non per gli impegni affrontati, ma per il risultato: 37-0, una sonora sconfitta arrivata perdel-19.

Germania, paura del Covid: giocano col distanziamento e perdono 37-0

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Francia +10593 casi, Spagna +11291. Oms "allarme Covid

Ultime notizie, ultim’ora oggi. Oms lancia allarme su Europa “svegliatevi, la pandemia Covid-19 è in crescendo”. Francia, +10mila contagi; Spagna +11mila Mentre in Italia la situazione del coronavirus ...

Paura per l’Accordo sino-vaticano: ricorda la storia della Chiesa con Hitler

Il concordato con la Germania nazista nel 1933 ha dato libertà alla Chiesa per pochi mesi. Poi sono stati tolti crocifissi dalle scuole; associazioni cattoliche sono rifluite nel partito nazista ...

Addio a Resi Del Cont, la cugina "segreta" di Anna Frank che abitava a Pordenone

Nata ad Amsterdam, da un decennio soggiornava a Casa Serena.Per molti anni tacque il legame familiare: «C’era un clima di paura» PORDENONE. Si è spenta l’altro ieri a Casa Serena – dove era ospite da ...

