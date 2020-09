Fuga di batteri da laboratorio in Cina: oltre 3.000 persone infette (Di venerdì 18 settembre 2020) In Cina oltre 3000 persone sono risultate positive al test per la Brucellosi dopo la fuoriuscita di batteri da un impianto biofarmaceutico di Lanzhou, impianto che produceva vaccini per animali nel 2019. La notizia della malattia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali. Nel nord-ovest della Cina, 3.245 persone sono risultate positive alla Brucellosi. Ciò … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 settembre 2020) In3000sono risultate positive al test per la Brucellosi dopo la fuoriuscita dida un impianto biofarmaceutico di Lanzhou, impianto che produceva vaccini per animali nel 2019. La notizia della malattia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali. Nel nord-ovest della, 3.245sono risultate positive alla Brucellosi. Ciò … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Cina, fuga di batteri da laboratorio: 3000 persone ammalate di brucellosi - Corriere : In Cina fuga di batteri da un laboratorio: oltre tremila ammalati di brucellosi - fanpage : Fuga di batteri da un laboratorio in Cina, oltre tremila persone si ammalano di brucellosi - CardelliAc : RT @ritafrediani: Notizia che dà da pensare... Cina, fuga di batteri da un laboratorio: in 3 mila si ammalano di brucellosi - 19donatella : RT @SecolodItalia1: Fuga di batteri da un laboratorio farmaceutico cinese nascosta per un anno: 5000 infettati -