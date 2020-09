Fuga di batteri da laboratorio | 3000 persone ammalate in Cina

(Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo la fuoriuscita dida un impianto biofarmaceutico che produceva vaccini per animali nel 2019, oltresi sonoinnordoccidentale: lo hanno confermato le autorità locali. La malattia in questione è la brucellosi: viene trasmessa dal bestiame o da prodotti animali, e non è contagiosa tra gli esseri umani. Può causare febbre alta, dolori articolari e mal di testa, e può progredire verso uno stadio cronico con febbre ricorrente, debolezza, sudorazione e dolori diffusi. Le autorità sanitarie di Lanzhou (Gansu) hanno reso noto che un totale di 3245sono risultate positive alo e che non risultano casi di trasmissione da uomo a uomo. Cosa è accaduto? Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Fuga batteri

Il Secolo XIX

«Studi? Quando nasci sul lato sbagliato dell’apparato digestivo, non hai soldi per pagarti buoni studi»: Osmosi Jones, per gli amici Ozzy, è un globulo bianco, come sa chi ha visto l’omonimo film di P ...Battaglia, fronte, soldati, eroi. Sono stati questi i termini più ricorrenti durante i mesi di pandemia. Una narrazione guerresca che ha visto le donne protagoniste in prima linea come scienziate, ope ...Gli ulivi continuano a cadere sotto la scure della xylella fastidiosa, un male che affligge il grande Salento ormai dal 2013 senza nessuna via di fuga. E come se non bastassero i danni causati dal bat ...