Dzeko alla Juve | tutto fatto | il bosniaco in campo contro la Sampdoria?

(Di venerdì 18 settembre 2020) Edinè ormai vicinissimo al suo passaggiontus: il centravantipotrebbe scendere incon laLantus ha piazzato il colpoin parallelo con Arek MilikRoma. L’immediatezza dell’affare passa per le ginocchia di Milik, come riportato da Gazzetta: la Roma vuole sottoporlo a degli esami ad Innsbruck, conoscendo la storia al Napoli del polacco. Una volta archiviata questa pratica,potrà volare a Torino. Paratici vorrebbe già regalarlo a Pirlo per la garala, ma tutte le tessere devono andare al loro posto nel mosaico per far sì che questo avvenga. i termini ...

DiMarzio : #Dzeko alla @juventusfc, #Milik alla @OfficialASRoma: intese raggiunte tra i club e con i giocatori, presto le visi… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - forumJuventus : Non sappiamo se #Suarez verrà alla Juve, il più vicino sembra #Dzeko, ma sicuramente sarà un pomeriggio talmente es… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Dzeko alla #Juventus, oggi sarà tutto ufficiale. E #Suarez? - berttrauttman : #Juventus #Dzeko Milik ha accettato la #Roma e di fatto libera Dzeko x la Juve che poi #Suarez abbia superato e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko alla

Come riportato da SkySport, nel pomeriggio l’agente del giocatore ha incontrato la dirigenza a Trigoria per discutere il passaggio del suo assistito. Roma e Napoli hanno giù un accordo di massima con ...Giovedì la squadra di Pioli affronterà i norvegesi del Bodoe-Glimt. Giro d'attaccanti - "Suárez l'italiano, Dzeko lo juventino", si legge in taglio alto, a proposito delle grandi manovre che in queste ...Suarez ha superato l’esame di italiano accelerando le pratiche per il passaporto: un suo passaggio alla Juve non tramonta del tutto Luis Suarez ieri è stato a Perugia dove ha sostenuto e superato l’es ...