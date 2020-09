Covid | a Corleone mini-lockdown | focolaio al matrimonio con 250 invitati

(Di venerdì 18 settembre 2020) Atorna l'incubo. Nel paesino in provincia di Palermo tutte le scuole sono state chiuse fino al 1 ottobre e i locali pubblici come pub e ristoranti dovranno chiudere i battenti...

repubblica : Allarme Covid a Corleone, il sindaco chiude le scuole e vieta i pub di sera - aperru1 : Focolaio in Sicilia. Un matrimonio con 250 invitati. Vi meritate il virus #COVID__19 #corleone - TgrSicilia : #Corleone, Casi di covid in aumento. Il sindaco impone una stretta. Restrizioni a bar, pub e sale scommesse. Anche… - rep_palermo : Allarme Covid a Corleone, il sindaco chiude le scuole e vieta i pub di sera [di FRANCESCO PATANÈ] [aggiornamento de… - Italia_Notizie : Allarme Covid a Corleone, il sindaco chiude le scuole e vieta i pub di sera -

Scuole e villa comunale chiuse a Corleone, bar e pub con serrande abbassate dalle 22. Sono questi i provvedimenti presi dal sindaco della cittadina in provincia di Palermo, Nicolò Nicolosi, dopo che o ...Otto persone positive al coronavirus a Corleone avrebbero partecipato ad un matrimonio lo scorso 12 settembre con 250 invitati. Tra di loro anche l'infermiera del reparto di geriatria dell'Ingrassia c ...CORLEONE – Se non siamo ad un nuovo lockdown a Corleone, poco ci vuole. L’amministrazione comunale del comune palermitano ha deciso di applicare una serie di restrizioni per evitare la diffusione del ...