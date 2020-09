Beach volley | Europei 2020 | Italia avanti tutta | Menegatti Orsi Toth ai quarti

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) Pomeriggio di sfide ad eliminazione diretta aglididi Jurmala. Le tre coppie azzurre in gara hanno passato indenni i primi turni ad eliminazione diretta di venerdì 18 settembre ed il loro percorso continentale prosegue. Dopo la vittoria in mattinata contro le russe, Martae Viktoriahanno sconfitto nel Round 2 le padrone di casa lettoni Kravcenoka/Graudina in due set (16-21, 13-21). Le azzurre torneranno sulla sabbia sabato 19 settembre per sfidare aidi finale la coppia russa Makroguzova/Kholomina. Nel torneo maschile, Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno battuto nel Round 1 i tedeschi Thole/Wickler al tie-break (24-26, 21-13, 12-15) e agli ottavi incontreranno i lettoni Plavins/Tocs. Vittoria ...