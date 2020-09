BCE valuta revoca del divieto di dividendi per le banche

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – La BCE starebbe vagliando la possibilità dire ildi distribuireda parte degli istituti bancari a partire dall’inizio del 2021. È l’indiscrezione riportata da Bloomberg che spiega come diversi membri del Supervisory Board di Francoforte ritengano ormai controproducente la misura introdotta ad inizio pandemia con lo scopo di invitare lea prestare attenzione alla solidità patrimoniale e al supporto all’economia reale. Come previsto, la Banca Centrale europea valuterà nel corso del quarto trimestre quale indicazioni fornire al sistema bancario in merito alla politica dei

(Teleborsa) - La BCE starebbe vagliando la possibilità di revocare il divieto di distribuire dividendi da parte degli istituti bancari a partire dall'inizio del 2021. È l'indiscrezione riportata da Bl ...Bce: Panetta, non si torna livelli pre-crisi fino fine 2022 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - In occasione della tavola rotonda con il governo della Grecia, Fabio Panetta, membro del com ...Ormai restano solo quei poveri ragazzi della Banca centrale americana a sognare l’inflazione, a negare i tassi negativi, ma ci arriveremo basta solo che per errore il rendimento dei titoli a due anni ...