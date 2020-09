Banksy non è l'autore de "Il lanciatore di fiori". L'artista perde la causa per la paternità dell'opera (Di venerdì 18 settembre 2020) L’artista britannico Banksy ha perso una causa presso l’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) con la quale voleva gli venisse riconosciuto il marchio per il celebre graffito ‘Il lanciatore di fiori’. L’organismo con base in Spagna, ha sentenziato che il suo anonimato non permette di identificare il pittore come autore certo. Il graffito, una delle opere più celebri dello stesso Banksy, è apparso su un muro di Gerusalemme nel 2005 e rappresenta un manifestante sul punto di lanciare un mazzo di fiori, appunto, anziché una pietra.Il misterioso artista urbano aveva depositato il marchio presso l’Unione europea ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) L’britannicoha perso unapresso l’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) con la quale voleva gli venisse riconosciuto il marchio per il celebre graffito ‘Ildi’. L’organismo con base in Spagna, ha sentenziato che il suo anonimato non permette di identificare il pittore comecerto. Il graffito, unae opere più celebrio stesso; apparso su un muro di Gerusalemme nel 2005 e rappresenta un manifestante sul punto di lanciare un mazzo di, appunto, anziché una pietra.Il misteriosourbano aveva depositato il marchio presso l’Unione europea ...

