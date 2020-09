50 anni fa Jimi Hendrix veniva trovato privo di vita in una camera d’albergo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 18 settembre 1970 Jimi Hendrix veniva trovato privo di vita a Londra, nella camera del Samarkand Hotel dove stava in quei giorni con Monika Dannemann. Le prime news sui giornali liquidano in fretta la morte per overdose. Poi iniziano i misteri. Le ultime indagini, basate sull’autopsia, finalmente analizzata, parlano di omicidio. Questa tesi è stata sostenuta subito anche dal suo amico Eric Burdon degli Animals e di recente dal fratello Leon Hendrix. Stasera, a partire dalle 21, farò una diretta speciale per approfondire queste notizie ma soprattutto per raccontare Jimi. La prima parte della diretta sarà pubblica, pure sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope e Twich. Chiamerò anche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 18 settembre 1970dia Londra, nelladel Samarkand Hotel dove stava in quei giorni con Monika Dannemann. Le prime news sui giornali liquidano in fretta la morte per overdose. Poi iniziano i misteri. Le ultime indagini, basate sull’autopsia, finalmente analizzata, parlano di omicidio. Questa tesi è stata sostenuta subito anche dal suo amico Eric Burdon degli Animals e di recente dal fratello Leon. Stasera, a partire dalle 21, farò una diretta speciale per approfondire queste notizie ma soprattutto per raccontare. La prima parte della diretta sarà pubblica, pure sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope e Twich. Chiamerò anche ...

