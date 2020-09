Oroscopo Branko – oggi Giovedi 17 Settembre 2020 | previsioni astrali

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020) ARIETE AMORE: si prevedono momenti di tenerezza e tanta passione, anche se Marte vi renderà un po’ meno tolleranti del solito. Il partner merita qualche attenzione in più. Prudenza con le amicizie nate di recente, potrebbero deludervi. LAVORO: dopo un periodo di calma piatta, in arrivo brillanti successi, specie per chi è impiegato nei settori creativi, culturali e dello spettacolo. Lasciate perdere le chiacchiere inutili e concentratevi su di voi. SALUTE: avete bisogno di relax e riposo. Idratatevi mangiando tanta frutta e verdura e provate a riequilibrare l’umore con sessioni di yoga o ginnastica dolce. È un ottimo mese per ottenere un aumento, cambiare o trovare lavoro poiché sei intuitiva ed efficiente. La vita affettiva è altalenante, forse sei stanca o troppo presa dal quotidiano. Se hai mal di testa da stress prova un macerato ...