NiP annuncia lo “stop” per Tim “⁠nawwk⁠” Jonasson | un altro giocatore colpito da “burnout”

Leggi su esports247

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tim “⁠nawwk⁠”dovrebbe essere fuori gioco fino all’inizio del prossimo evento europeo di Regional Major Ranking, DreamHack Open Fall, che inizierà il 15 ottobre. L’allenatore Björn “⁠THREAT⁠” Pers entrerà a far parte della formazione durante le rimanenti partite di NiP nella fase a gironi della ESL Pro League Stagione 12, contro FaZe e Fnatic, che si terranno rispettivamente venerdì e sabato. “Con Tim abbiamo deciso di trovare subito un rimedio, prima che si trasformi in un problema molto più grande che potrebbe metterlo in disparte ancora più a lungo”, ha spiegato il COO di NiP, Jonas Gundersen, che ha poi aggiunto: “Speriamo di riaverlo a disposizione il prima possibile.” Player health always comes first – @nawwkcs on medical ...