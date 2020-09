Mattarella e l'asse con Steinmeier per rafforzare la Ue e superare la crisi (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI "Dopo tanti mesi che non ci siamo visti era la volta buona per abbracciarci ma ancora non si può". Il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier arriva a Palazzo Reale a Milano per incontrare Sergio Mattarella e subito si capisce che tra i due Capi di Stato il feeling è forte. Un rapporto coltivato negli anni, intensificato in questi mesi di crisi causata dall'epidemia e che ha portato a una solidarietà concreta da parte della Germania verso l'Italia. Più di quaranta sono stati i malati di coronavirus curati dai medici tedeschi, centinaia i respiratori giunti da Berlino nelle settimane di crisi delle nostre terapie intensive. E soprattutto ... Leggi su agi (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI "Dopo tanti mesi che non ci siamo visti era la volta buona per abbracciarci ma ancora non si può". Il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walterarriva a Palazzo Reale a Milano per incontrare Sergioe subito si capisce che tra i due Capi di Stato il feeling è forte. Un rapporto coltivato negli anni, intensificato in questi mesi dicausata dall'epidemia e che ha portato a una solidarietà concreta da parte della Germania verso l'Italia. Più di quaranta sono stati i malati di coronavirus curati dai medici tedeschi, centinaia i respiratori giunti da Berlino nelle settimane didelle nostre terapie intensive. E soprattutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella asse Mattarella e l'asse con Steinmeier per rafforzare la Ue e superare la crisi AGI - Agenzia Italia Un incontro che celebra la svolta europea e punta a emarginare i sovranisti

La parola celebrazione è certamente inadatta, per i caratteri e i profili politici dei due presidenti, ma di certo il senso che Mattarella e Steinmeier hanno voluto dare all'incontro di Milano è stato ...

