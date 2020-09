L' Inter sfoltisce | Godin-Cagliari e Candreva-Genoa per far posto a Vidal

(Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 settembre 2020 " L'ha bisogno di sfoltire e in attesa di offerte convincenti per Eriksen e Brozovic sta per mettere a segno due uscite importanti, anche se non remunerative per ...

n0tst0nks : @jklmrk @JoeCipolla_mi -Cosa c'entra la squadra B? -Quale sarebbe l'escamotage? È come se dicessi che Inter e Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sfoltisce

Milano, 17 settembre 2020 – L’Inter ha bisogno di sfoltire e in attesa di offerte convincenti per Eriksen e Brozovic sta per mettere a segno due uscite importanti, anche se non remunerative per cartel ...Il club di Suning continua a sondare il mercato sudamericano e a monitorare da vicino il 18enne Kaio Jorge. La conferma della possibile trattativa per l'attaccante, è arrivata dal sito brasiliano ‘Gaz ...Alessandro Florenzi vola in Francia, l'ex terzino di Roma, dovrebbe firmare per un prestito annuale con il Psg che si riserva poi la possibilità di riscattarlo a fine stagione. Per il giallorosso, che ...