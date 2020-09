L’idea strana ma divertente: fare il formaggio in casa (Di giovedì 17 settembre 2020) L’idea strana ma divertente: fare il formaggio in casa. Il formaggio si produce per coagulazione del latte (di mucca, di pecora o di capra per lo più) per mezzo del caglio. Il caglio lo trovi in commercio, ce ne sono vari tipi. È bene procurarsene uno con una buona efficacia coagulante. La formula più diffusa è uno a 10mila (1:10.000), il che significa che un millilitro e mezzo di caglio è capace di coagulare 10 litri di latte in 40 minuti, a 35 gradi Celsius. Il caglio va aggiunto al latte tiepido a una temperatura di 36 o 39 gradi, a seconda del tipo di formaggio che si vuole ottenere. Se la cagliatura si dimostrasse complicata, si può provare ad aumentare la temperatura prima di aggiungere altro caglio. Prima di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ideamailin. Ilsi produce per coagulazione del latte (di mucca, di pecora o di capra per lo più) per mezzo del caglio. Il caglio lo trovi in commercio, ce ne sono vari tipi. È bene procurarsene uno con una buona efficacia coagulante. La formula più diffusa è uno a 10mila (1:10.000), il che significa che un millilitro e mezzo di caglio è capace di coagulare 10 litri di latte in 40 minuti, a 35 gradi Celsius. Il caglio va aggiunto al latte tiepido a una temperatura di 36 o 39 gradi, a seconda del tipo diche si vuole ottenere. Se la cagliatura si dimostrasse complicata, si può provare ad aumentare la temperatura prima di aggiungere altro caglio. Prima di ...

