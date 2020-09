INTRA MONTES - La Valle d'Aosta in 30 Immagini di Stefano Torrione, in mostra a Milano (Di giovedì 17 settembre 2020) ... ma Immagini che fanno vivere i luoghi scelti, catturati in speciali momenti dell'anno e attraversati dall'umanità di chi li frequenta, calcando le "antiche pietre" sia nel proprio quotidiano che ... Leggi su comunicati-stampa (Di giovedì 17 settembre 2020) ... mache fanno vivere i luoghi scelti, catturati in speciali momenti dell'anno e attraversati dall'umanità di chi li frequenta, calcando le "antiche pietre" sia nel proprio quotidiano che ...

notiziepiemont : #mostra «Intra-Montes» La Valle d'Aosta in 30 immagini di Stefano Torrione #Milano @ValledAosta @ustampavda… - notiziepiemont : Mostra «Intra-Montes» La Valle d'Aosta in 30 immagini di Stefano Torrione - ziaanto62 : RT @CultureVdA: Per un mese, dal #25settembre al #25ottobre, via Dante, a #Milano, si trasformerà in una galleria d’arte #openair attravers… - il_teo84 : RT @CultureVdA: Per un mese, dal #25settembre al #25ottobre, via Dante, a #Milano, si trasformerà in una galleria d’arte #openair attravers… - AnnaNigra : RT @CultureVdA: Per un mese, dal #25settembre al #25ottobre, via Dante, a #Milano, si trasformerà in una galleria d’arte #openair attravers… -

Ultime Notizie dalla rete : INTRA MONTES Intra Montes: la Valle d'Aosta in 30 immagini, mostra fotografica open air di Stefano Torrione mentelocale.it INTRA MONTES. LA VALLE D’AOSTA IN 30 IMMAGINI

L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta presenta la mostra Intra Montes – La Valle d’Aosta in 30 immagini del fotografo valdostan ...

Mostre: a Milano scatti Torrione raccontano Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta raccontata attraverso 30 immagini di Stefano Torrione. La mostra, dal titolo 'Intra Montes', sarĂ ospitata dal 25 settembre al 25 ottobre in via Dante, nel cuore di Milano, che si tra ...

L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta presenta la mostra Intra Montes – La Valle d’Aosta in 30 immagini del fotografo valdostan ...La Valle d'Aosta raccontata attraverso 30 immagini di Stefano Torrione. La mostra, dal titolo 'Intra Montes', sarà ospitata dal 25 settembre al 25 ottobre in via Dante, nel cuore di Milano, che si tra ...