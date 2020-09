Gravina: “Stiamo lavorando per un campionato a tre fasi, con playoff per lo Scudetto” (Di giovedì 17 settembre 2020) Continuano gli spunti lanciati dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dalle pagine del Corriere dello Sport, oltre alla riapertura degli stadi, Gravina ha parlato di una possibile modificazione dei campionati: “Sto lavorando per una Serie A a tre fasi, con una final eight per aggiudicarsi lo Scudetto – ha affermato -. Ma non riusciamo a cambiare al nostro interno, si teme che l’introduzione dei playoff possa danneggiare chi è abituato a vincere, ma non è così. Ora in alcune fasi del torneo assistiamo a momenti in cui non è più decisivo chi vince o chi perde, così rischiamo di perdere pubblico”. Foto: Twitter FIGC L'articolo Gravina: “Stiamo lavorando per un ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Continuano gli spunti lanciati dal presidente della FIGC, Gabriele, dalle pagine del Corriere dello Sport, oltre alla riapertura degli stadi,ha parlato di una possibile modificazione dei campionati: “Stoper una Serie A a tre, con una final eight per aggiudicarsi lo Scudetto – ha affermato -. Ma non riusciamo a cambiare al nostro interno, si teme che l’introduzione deipossa danneggiare chi è abituato a vincere, ma non è così. Ora in alcunedel torneo assistiamo a momenti in cui non è più decisivo chi vince o chi perde, così rischiamo di perdere pubblico”. Foto: Twitter FIGC L'articolo: “Stiamoper un ...

infoitsport : Gravina al Corsport: 'Mancini rinnoverà. Stiamo lavorando alle final eight per lo Scudetto' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Gravina al Corsport: 'Mancini rinnoverà. Stiamo lavorando alle final eight per lo Scudetto' - TUTTOJUVE_COM : Gravina al Corsport: 'Mancini rinnoverà. Stiamo lavorando alle final eight per lo Scudetto' - sportface2016 : #Figc, #Gravina: 'Stiamo lavorando su un progetto vincente di per se': #Mancini ha gia' vinto. Ora ci manca un tito… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina “Stiamo Maria Desiante IO donna