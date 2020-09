Estrazione lotto di oggi, giovedì 17 Settembre 2020: i numeri vincenti (Di giovedì 17 settembre 2020) In diretta a partire dalle ore 20 l’Estrazione lotto di oggi, giovedì 17 Settembre 2020. Diamo uno sguardo ai numeri vincenti sulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con i numeri vincenti dell’Estrazione lotto di oggi, giovedì 17 Settembre 2020. Giovedì 17 Settembre BARICAGLIARI FIRENZE GENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMA TORINO VENEZIANAZIONALE numeri ritardatari La ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020) In diretta a partire dalle ore 20 l’di, giovedì 17. Diamo uno sguardo aisulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con idell’di, giovedì 17. Giovedì 17BARICAGLIARI FIRENZE GENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMA TORINO VENEZIANAZIONALEritardatari La ...

controcampus : #LOTTO #SuperEnalotto #10eLotto #estrazioni numeri vincenti ?? - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #EstrazionidelLotto #10eLotto #Estrazioni Estrazione Lotto con Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto di Giovedì 10… https://t.… - Ioebasta_17 : @EzioRocchiBalbi @senso41 @Lory0074 Ti prego di non infierire e di non generalizzare. Ché già è pesante aspettare l… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #10eLotto #Estrazioni Estrazione Lotto con Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto di Giovedì 17… - GMarmurin : Eh niente, noi qui ad aspettare l'estrazione del lotto/maestra, sperando in un rinnovo e lei ci scarica con un mess… -