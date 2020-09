Besseghini (Arera): “Covid ha aggiunto sfide a nostro impegno regolatorio” (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Nel 2019 Arera aveva formulato “un importante obiettivo” ovvero “l’impegno a sviluppare una regolazione in grado di contribuire alla riduzione dei divari territoriali che nel nostro Paese, purtroppo, caratterizzano l’accesso ai servizi pubblici. L’emergenza COVID19 ha aggiunto nuove sfide a quell’obiettivo” ma “i servizi di pubblica utilità che questa Autorità regola e che hanno garantito la continuità della vita sociale durante la fase di lockdown, sono (e saranno) il fulcro della ripresa delle attività produttive”. Lo sottolinea, nel suo intervento presso la sala della Regina della Camera dei deputati, Stefano Besseghini, Presidente di Arera, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Nel 2019aveva formulato “un importante obiettivo” ovvero “l’a sviluppare una regolazione in grado di contribuire alla riduzione dei divari territoriali che nelPaese, purtroppo, caratterizzano l’accesso ai servizi pubblici. L’emergenza COVID19 hanuovea quell’obiettivo” ma “i servizi di pubblica utilità che questa Autorità regola e che hanno garantito la continuità della vita sociale durante la fase di lockdown, sono (e saranno) il fulcro della ripresa delle attività produttive”. Lo sottolinea, nel suo intervento presso la sala della Regina della Camera dei deputati, Stefano, Presidente di, ...

Montecitorio : Presentazione della Relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con il presidente… - CarloStagnaro : 'Il servizio elettrico rischia di passare da antesignano delle #liberalizzazioni a ultimo', dice @Besseghini presen… - TV7Benevento : Besseghini (Arera): 'Covid ha aggiunto sfide a nostro impegno regolatorio'... - SNPAmbiente : RT @Montecitorio: Presentazione della Relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con il presidente @ARERA… - MarcoDeMin : RT @ARERA_it: Leale collaborazione istituzionale è principio guida per collegio #ARERA. Serviranno iniziative coordinate tra #istituzioni p… -