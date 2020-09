Barça, Koeman può saltare la prima in panchina: manca l’accordo con Setien (Di giovedì 17 settembre 2020) Ronald Koeman potrebbe saltare il primo match ufficiale come tecnico del Barcellona. Secondo Cope, infatti, il nuovo allenatore dei catalani rischia di non poter guidare la sua squadra dalla panchina nel match d’esordio di Messi e compagni contro il Villarreal al Camp Nou, che si giocherà nel weekend del 26/27 settembre. La motivazione è legata … L'articolo Barça, Koeman può saltare la prima in panchina: manca l’accordo con Setien è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Ronaldpotrebbeil primo match ufficiale come tecnico del Barcellona. Secondo Cope, infatti, il nuovo allenatore dei catalani rischia di non poter guidare la sua squadra dallanel match d’esordio di Messi e compagni contro il Villarreal al Camp Nou, che si giocherà nel weekend del 26/27 settembre. La motivazione è legata … L'articolo Barça,puòlainl’accordo conè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

