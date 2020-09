Tifosi allo stadio, continua il pressing sul Governo: mascherine trasparenti e spazio di 2,25 mq a spettatore (Di mercoledì 16 settembre 2020) pressing dei club per il ritorno dei Tifosi allo stadio Dopo che la Germania ha riaperto gli stadi ai Tifosi per il 20% della capienza, si riaccende il dibattito su quando torneranno a riaprirsi gli stadi in Serie A che resteranno chiusi almeno fino al 30 settembre. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel mese di luglio la Lega Serie A ha presentato al Governo un dossier sulle misure di contenimento del rischio epidemiologico, all’interno del quale sono presenti le varie soluzioni indicate dai club per consentire il ritorno dei Tifosi negli impianti. La novità più rilevante è l’impiego di mascherine trasparenti, in modo da garantire il riconoscimento facciale da parte delle ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)dei club per il ritorno deiDopo che la Germania ha riaperto gli stadi aiper il 20% della capienza, si riaccende il dibattito su quando torneranno a riaprirsi gli stadi in Serie A che resteranno chiusi almeno fino al 30 settembre. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel mese di luglio la Lega Serie A ha presentato alun dossier sulle misure di contenimento del rischio epidemiologico, all’interno del quale sono presenti le varie soluzioni indicate dai club per consentire il ritorno deinegli impianti. La novità più rilevante è l’impiego di, in modo da garantire il riconoscimento facciale da parte delle ...

fabiochiusi : 'La novità più rilevante è che i tifosi per tornare allo stadio dovranno indossare mascherine trasparenti in modo d… - Dave_Trebbi : RT @marcovarini: #Spadafora sugli stadi: “Ho tutto il desiderio di rivedere i tifosi allo stadio, ma non possiamo ancora parlare di riapert… - Juveebastaaa : In Germania ritornano i tifosi Allo stadio, circa il 20% della capienza massima .. vorrebbe dire che se ci il via l… - PliniusGino : @BeppeMarottaMa1 La verità è una soltanto. Quella è gente che vive grazie a tutti i tifosi che vanno allo stadio, c… - Mediagol : #Coronavirus, #Ricciardi: “Tifosi allo #stadio? Riapertura parziale possibile, ma solo ad una condizione” -