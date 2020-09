Omicidio Vannini, il pg di Roma chiede 14 anni per omicidio volontario (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Condannare i Ciontoli a 14 anni di carcere per omicidio volontario”. E’ la richiesta del pg di Roma nell’appello bis per la morte di Marco Vannini avvenuto a Ladispoli nel maggio del 2015. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Condannare i Ciontoli a 14di carcere per”. E’ la richiesta del pg dinell’appello bis per la morte di Marcoavvenuto a Ladispoli nel maggio del 2015.

