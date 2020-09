“Non si faccia politica sulla morte di Don Roberto: non l’avrebbe voluto”: parlano gli amici del prete assassinato a Como (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il vescovo di Como, Monsignor Oscar Cantoni, lo ha chiamato “il Santo della porta accanto”. Oggi ne ha parlato anche il Papa, rendendo omaggio a quello ha definito “un martire, testimone della carità verso i più poveri”. Inevitabilmente, la figura di Don Roberto Malgesini, il prete assassinato a Como, sta diventando una sorta di simbolo. E se Bergoglio ha sottolineato che “è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava, una persona malata di testa”, oggi Agi ha puntualizzato che sul conto del reo confesso Radhi Mahmoudi esistono sicuramente due provvedimenti di espulsione rimasti sulla carta, mentre non risulterebbero diagnosi di disturbi psichiatrici. E per domani TV8 annuncia uno “scontro di opinioni” ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il vescovo di, Monsignor Oscar Cantoni, lo ha chiamato “il Santo della porta accanto”. Oggi ne ha parlato anche il Papa, rendendo omaggio a quello ha definito “un martire, testimone della carità verso i più poveri”. Inevitabilmente, la figura di DonMalgesini, il, sta diventando una sorta di simbolo. E se Bergoglio ha sottolineato che “è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso aiutava, una persona malata di testa”, oggi Agi ha puntualizzato che sul conto del reo confesso Radhi Mahmoudi esistono sicuramente due provvedimenti di espulsione rimasticarta, mentre non risulterebbero diagnosi di disturbi psichiatrici. E per domani TV8 annuncia uno “scontro di opinioni” ...

