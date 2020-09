Israele, Netanyahu: “Terroristi contro la pace” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha dichiarato dopo lo storico accordo con Emirati e Bahrein: “I terroristi palestinesi non vogliono la pace”. WASHINGTON – Benyamin Netanyahu è ripartito alla volta di Israele dopo la storica firma che ha siglato l’accordo di pace con Emirati Arabi e Bahrein. Netanyahu: “Terroristi non vogliono la pace” “Non mi stupisco dei terroristi palestinesi. Hanno sparato contro Israele proprio durante una cerimonia storica. Vogliono far retrocedere la pace, ma non ci riusciranno. Noi colpiremo chiunque tenti di colpirci, ma porgiamo una mano di pace a quanti vogliono la pace con noi“. Così il premier israeliano appena appreso degli attacchi subiti sul proprio suolo proprio mentre ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il premier israeliano, Benyamin, ha dichiarato dopo lo storico accordo con Emirati e Bahrein: “I terroristi palestinesi non vogliono la pace”. WASHINGTON – Benyaminè ripartito alla volta didopo la storica firma che ha siglato l’accordo di pace con Emirati Arabi e Bahrein.: “Terroristi non vogliono la pace” “Non mi stupisco dei terroristi palestinesi. Hanno sparatoproprio durante una cerimonia storica. Vogliono far retrocedere la pace, ma non ci riusciranno. Noi colpiremo chiunque tenti di colpirci, ma porgiamo una mano di pace a quanti vogliono la pace con noi“. Così il premier israeliano appena appreso degli attacchi subiti sul proprio suolo proprio mentre ...

