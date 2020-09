Il grande rogo notturno di Ancona | allarme e scuole chiuse Alla fine | scampato pericolo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Le fiamme si sono propagate rapidamente distruggendo un'ampia area di capannoni nel porto e provocando una densa nube che per molte ore sulla città

Rogo ad Ancona, le fiamme divorano interi capannoni del porto - Grande rogo al porto di Ancona: "Scuole chiuse, limitare gli spostamenti" - Grande incendio al porto di Ancona.

"Dovevo consegnare la merce in uno di quei capannoni e dormire sul camion proprio lì accanto. Non so cosa mi abbia salvato, forse sono solo stato fortunato, ma stanotte potevo morire". È ancora incred ...
ANCONA – Scuole chiuse anche domani ad Ancona, a titolo precauzionale, a seguito dell'incendio divampato la notte scorsa nella zona portuale, provocando una grande quantità di fumo. Lo ha deciso il si ...