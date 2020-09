Il Benevento ha messo gli occhi su un altro terzino belga (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver ingaggiato Daam Foulon il Benevento avrebbe messo gli occhi su un altro terzino belga. Il nome nuovo per la fascia destra è quello di Alessandro Ciranni, classe ’96 capitano del Mouscron, squadra attualmente all’ultimo posto in Jupiler League. Ciranni, che conta cinque presenze nel campionato iniziato poche settimane fa, andrebbe a rafforzare la batteria degli esterni difensivi. Prima di vestire per la prima volta lo scorso anno la divisa del Mouscron (23 presenze, 2 gol e 5 assist), ha maturato due esperienze nella seconda serie olandese, con la maglia del Maastricht (96 presenze, 9 gol, 14 assist) e in Eredivisie nel Fortuna Sittard (17 presenze e un assist). E’ stato a lungo seguito dallo Standard Liegi, ora ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver ingaggiato Daam Foulon ilavrebbeglisu un. Il nome nuovo per la fascia destra è quello di Alessandro Ciranni, classe ’96 capitano del Mouscron, squadra attualmente all’ultimo posto in Jupiler League. Ciranni, che conta cinque presenze nel campionato iniziato poche settimane fa, andrebbe a rafforzare la batteria degli esterni difensivi. Prima di vestire per la prima volta lo scorso anno la divisa del Mouscron (23 presenze, 2 gol e 5 assist), ha maturato due esperienze nella seconda serie olandese, con la maglia del Maastricht (96 presenze, 9 gol, 14 assist) e in Eredivisie nel Fortuna Sittard (17 presenze e un assist). E’ stato a lungo seguito dallo Standard Liegi, ora ...

