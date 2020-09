Gattuso non parlerà in conferenza prima di Parma-Napoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gennaro Gattuso non terrà la conferenza stampa della vigilia che precede la prima sfida di campionato del Napoli, che sarà impegnato a Parma domenica alle 12:30. Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club, riporta che il centro sportivo di Castel Volturno non aprirà per i giornalisti visto il protocollo anti-coronavirus molto rigido adottato dal club. L'articolo Gattuso non parlerà in conferenza prima di Parma-Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gennaronon terrà lastampa della vigilia che precede lasfida di campionato del, che sarà impegnato adomenica alle 12:30. Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club, riporta che il centro sportivo di Castel Volturno non aprirà per i giornalisti visto il protocollo anti-coronavirus molto rigido adottato dal club. L'articolonon parlerà indiilsta.

La Salernitana continua a guardare in Serie A per rinforzare la rosa a disposizione di Fabrizio Castori: possibile permanenza al Napoli! Continua il lavoro senza sosta della Salernitana, che vuole dim ...

Napoli, Gennaro Gattuso verso il Parma: Andrea Petagna titolare?

Andrea Petagna, però, “Non va escluso. E’ un’idea anche questa, sulla quale Gattuso potrebbe convergere. Si tratta di Andrea Petagna, che l’ha entusiasmato molto nell’amichevole disputata contro il Pe ...

TUTTOSPORT – Gennaro Gattuso scopre Luca Palmiero, giovane centrocampista del Napoli

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista, come dimostra l’interesse che ormai è noto da diversi mesi per Jordan Veretout, anche se negli ultimi giorni prende corpo la possibilità di vedere soltan ...

