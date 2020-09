Esordio vincente per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - . Il tennista italiano, numero 8 del mondo, ha sconfitto in due set l'argentino Federico Coria, numero 104 delle classifiche. Berrettini si è imposto con il punteggio di 7-5 6-1 faticando solo nella prima frazione di gioco dove Coria è riuscito a stare in partita sfruttando qualche errore di troppo dell'avversario e difendendosi con ordine. Nel secondo set, invece, il giocatore azzurro ha alzato il livello dei suoi colpi spingendo con il dritto e trovando più continuità al servizio. Coria, fratello minore di quel Guillermo che arrivò a giocarsi una finale del Roland Garros, aveva eliminato al primo turno, da sfavorito, il tedesco Struff. Nel terzo turno Berrettini affronterà il vincente tra Simone Travaglia e il croato Borna Coric. Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI - . Il tennista italiano, numero 8 del mondo, ha sconfitto in due set l'argentino Federico Coria, numero 104 delle classifiche.si è imposto con il punteggio di 7-5 6-1 faticando solo nella prima frazione di gioco dove Coria è riuscito a stare in partita sfruttando qualche errore di troppo dell'avversario e difendendosi con ordine. Nel secondo set, invece, il giocatore azzurro ha alzato il livello dei suoi colpi spingendo con il dritto e trovando più continuità al servizio. Coria, fratello minore di quel Guillermo che arrivò a giocarsi una finale del Roland Garros, aveva eliminato al primo turno, da sfavorito, il tedesco Struff. Nel terzo turnoaffronterà iltra Simone Trava e il croato Borna Coric.

silvanasifco : Piacere di rivederti @RafaelNadal! 200 giorni dopo, esordio convincente e vincente per #Nadal sulla terra rossa.… - ematr_86 : RT @Federvolley: #EuroBeachVolley #Jurmala ???? Esordio vincente per ???? Adrian #Carambula e Jakob #Windisch, battuti gli ???? Krattiger/Breer ??… - Agenzia_Italia : Esordio vincente per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma - CorriereRomagna : Tennis serie D, esordio vincente per Casalboni e Carpena - - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: #EuroBeachVolley #Jurmala ???? Esordio vincente per ???? Adrian #Carambula e Jakob #Windisch, battuti gli ???? Krattiger/Breer ??… -